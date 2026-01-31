Пенсіонери можуть отримати доплату 3200 грн до пенсії: що потрібно зробити

Пенсіонери мають право на щомісячну допомогу за догляд за особами з інвалідністю — до 3209 грн.

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на щомісячну державну виплату на догляд. Із 1 січня 2026 року її максимальний розмір може сягати 3209 гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Виплата передбачена нормами Закону України «Про психіатричну допомогу» та відповідними постановами Кабінету Міністрів. Грошова допомога надається працездатній особі, яка:

постійно проживає або офіційно зареєстрована разом з людиною з інвалідністю I або II групи, що має психічний розлад і потребує безперервного стороннього догляду (за наявності висновку лікарської комісії);

фактично здійснює догляд за такою особою, незалежно від того, чи перебуває вона у трудових відносинах.

Сума виплати визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства за попередні шість місяців. При цьому розмір допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу, який наразі становить 3209 гривень.

Допомогу призначають терміном на шість місяців, а для пенсіонерів, які не працюють, виплата може бути встановлена одразу на один рік.

Як отримати доплату

Подати заяву на отримання такої допомоги можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

до ПФУ засобами поштового зв’язку;

в електронному вигляді — через портал “Дія”.

До заяви потрібно додати такі документи:

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);

довідку про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

