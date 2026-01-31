  1. В Україні

Пенсіонери можуть отримати доплату 3200 грн до пенсії: що потрібно зробити

11:13, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсіонери мають право на щомісячну допомогу за догляд за особами з інвалідністю — до 3209 грн.
Пенсіонери можуть отримати доплату 3200 грн до пенсії: що потрібно зробити
ілюстративне фото, джерело: Укрпошта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на щомісячну державну виплату на догляд. Із 1 січня 2026 року її максимальний розмір може сягати 3209 гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Виплата передбачена нормами Закону України «Про психіатричну допомогу» та відповідними постановами Кабінету Міністрів. Грошова допомога надається працездатній особі, яка:

  • постійно проживає або офіційно зареєстрована разом з людиною з інвалідністю I або II групи, що має психічний розлад і потребує безперервного стороннього догляду (за наявності висновку лікарської комісії);
  • фактично здійснює догляд за такою особою, незалежно від того, чи перебуває вона у трудових відносинах.

Сума виплати визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства за попередні шість місяців. При цьому розмір допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу, який наразі становить 3209 гривень.

Допомогу призначають терміном на шість місяців, а для пенсіонерів, які не працюють, виплата може бути встановлена одразу на один рік.

Як отримати доплату

Подати заяву на отримання такої допомоги можна:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;
  • до ПФУ засобами поштового зв’язку;
  • в електронному вигляді — через портал “Дія”.

До заяви потрібно додати такі документи:

  • декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;
  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);
  • довідку про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;
  • висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;
  • акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]