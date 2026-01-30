Допуск работника к самостоятельной работе – обязательные этапы и обучение

Только после медосмотра, инструктажа, обучения и проверки знаний выдается приказ о допуске к работе.

Алгоритм допуска работника к самостоятельной работе предусматривает прохождение ряда обязательных процедур. В частности, речь идет о медицинском осмотре, вводном инструктаже, первичном инструктаже на рабочем месте, специальном обучении, проверке знаний и стажировке или дублировании. После завершения этих этапов издается приказ о допуске к работе.

Как отмечают в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области, такие меры необходимы для того, чтобы работник имел надлежащие знания и навыки для безопасного выполнения своих обязанностей, осознавал возможные риски и знал способы их предотвращения.

Специальное обучение является обязательной процедурой в Украине и регулируется Законом Украины «Об охране труда». В рамках обучения работники получают знания о потенциальных опасностях на рабочем месте, правилах безопасной эксплуатации оборудования, обращении с опасными материалами, а также навыки оказания домедицинской помощи в случае несчастного случая.

Работодатель обязан организовывать обучение по вопросам охраны труда для всех работников за свой счет. Невыполнение этого требования влечет за собой штрафы и другие юридические последствия.

Работники, не прошедшие обязательное обучение и проверку знаний, к выполнению работ не допускаются.

