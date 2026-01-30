  1. В Україні

Допуск працівника до самостійної роботи – обов’язкові етапи та навчання

23:12, 30 січня 2026
Тільки після медогляду, інструктажу, навчань та перевірки знань видається наказ про допуск до роботи.
Алгоритм допуску працівника до самостійної роботи передбачає проходження низки обов’язкових процедур. Зокрема, йдеться про медичний огляд, вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці, спеціальне навчання, перевірку знань та стажування або дублювання. Після завершення цих етапів видається наказ про допуск до роботи.

Як зазначають в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області, такі заходи необхідні для того, щоб працівник мав належні знання і навички для безпечного виконання своїх обов’язків, усвідомлював можливі ризики та знав способи їх уникнення.

Спеціальне навчання є обов’язковою процедурою в Україні та регулюється Законом України «Про охорону праці». У межах навчання працівники отримують знання про потенційні небезпеки на робочому місці, правила безпечної експлуатації обладнання, поводження з небезпечними матеріалами, а також навички надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку.

Роботодавець зобов’язаний організовувати навчання з питань охорони праці для всіх працівників за власний кошт. Невиконання цієї вимоги тягне за собою штрафи та інші юридичні наслідки.

Працівники, які не пройшли обов’язкове навчання та перевірку знань, до виконання робіт не допускаються.

навчання медогляд

