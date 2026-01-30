Допуск працівника до самостійної роботи – обов’язкові етапи та навчання

Тільки після медогляду, інструктажу, навчань та перевірки знань видається наказ про допуск до роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Алгоритм допуску працівника до самостійної роботи передбачає проходження низки обов’язкових процедур. Зокрема, йдеться про медичний огляд, вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці, спеціальне навчання, перевірку знань та стажування або дублювання. Після завершення цих етапів видається наказ про допуск до роботи.

Як зазначають в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області, такі заходи необхідні для того, щоб працівник мав належні знання і навички для безпечного виконання своїх обов’язків, усвідомлював можливі ризики та знав способи їх уникнення.

Спеціальне навчання є обов’язковою процедурою в Україні та регулюється Законом України «Про охорону праці». У межах навчання працівники отримують знання про потенційні небезпеки на робочому місці, правила безпечної експлуатації обладнання, поводження з небезпечними матеріалами, а також навички надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку.

Роботодавець зобов’язаний організовувати навчання з питань охорони праці для всіх працівників за власний кошт. Невиконання цієї вимоги тягне за собою штрафи та інші юридичні наслідки.

Працівники, які не пройшли обов’язкове навчання та перевірку знань, до виконання робіт не допускаються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.