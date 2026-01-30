«Должны были хотя бы разбудить»: жена погибшего пациента после удара БПлА в Киеве обвиняет клинику «Медиком»

Семья погибшего пациента обвиняет персонал клиники «Медиком» в неисполнении обязанностей и будет требовать ответственности в суде.к

Жена погибшего после попадания российского дрона в здание стационара клиники «Медиком» (Киев) пациента Наталия Смашная будет требовать от клиники компенсации и обвиняет медицинское учреждение в халатности, которая привела к гибели ее мужа. Об этом она заявила на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Мой муж находился в клинике "Медиком", где боролся с пневмонией. Он доверил свою жизнь врачам, которые должны были его вылечить. В ту ночь врачи должны были хотя бы разбудить моего мужа, предложить пройти в укрытие, но они этого не сделали. Они допустили халатность, которая в один момент оборвала его жизнь», — цитируют ее в издании.

Смашная подчеркнула, что сотрудники клиники «должны были проводить людей в укрытия».

«Вы даже не дали шанса выжить моему мужу. Он даже не знал, что существует опасность. Он просто сгорел заживо. Мой муж умер, но этого могло бы не быть, если бы его разбудили и отвели в укрытие», — сказала она.

Со своей стороны, партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук сообщил, что Смашная обратилась в клинику с просьбой компенсировать расходы, связанные с похоронами погибшего мужа.

«Она осталась одна, мужа у нее нет. Она сказала клинике: помогите компенсировать расходы, связанные с похоронами, чтобы мы смогли достойно похоронить мужа и почтить его память. Она похоронила его сама, попросила компенсировать расходы, но ее не приняли», — сказал он.

Шевчук отметил: «Я бы на месте клиники, зная, какую трагедию пережила женщина, и что это произошло на территории клиники, сам нашел бы эту женщину и помог ей пережить горе, а не сидел бы за границей, как один из владельцев клиники».

«Мы найдем его и там. Мы поднимем вопрос, почему владелец клиники "Медиком", который находится за границей, уклоняется от мобилизации. Мы найдем каждого, кто причастен к тому, что клиника растоптала ее достоинство. Она (женщина — ред.) лишь попросила помочь с компенсацией, чтобы ее ребенок хотя бы в следующем году мог ходить в детский сад. У нее сейчас нет средств к существованию», — сказал он.

Шевчук уточнил, что полиция Оболонского района Киева после обращения Смашной до сих пор не зарегистрировала производство по проверке халатности клиники.

Со своей стороны, партнер АО «Barristers» Юрий Радзиевский отметил, что «персонал клиники "Медиком", очевидно, не выполнил возложенные на него обязательства перед своими пациентами».

«Мы общались с другими пациентами, которые находились в помещении клиники "Медиком" в ту ужасную ночь. Их никто не разбудил, никто не предупредил о тревоге, никто не проводил в укрытие. Сотрудники сбежали и бросили своих пациентов на произвол судьбы», — констатировал он.

Радзиевский подчеркнул, что если клиника «Медиком» не видит за собой никакой ответственности за произошедшее, «мы докажем это в суде».

«В суде мы предоставим все доказательства, приведем свидетелей, которые подтвердят, что никто не предупреждал о тревоге, никто не сообщил о необходимости спуститься в укрытие, никто даже не показал, где это укрытие находится. Мы докажем, что именно клиника "Медиком" должна взять на себя ответственность и решить все вопросы семьи человека, погибшего в результате халатности клиники», — сказал он.

«Все документы, все заявления уже готовы, в ближайшее время они будут переданы компетентным структурам», — добавил он.

В ночь на 5 января в результате попадания дрона значительные повреждения получил стационар клиники «Медиком» на Оболонской набережной. Тогда погиб пациент. Инцидент произошел ночью. На момент атаки в стационаре находились 26 пациентов. Всех пострадавших эвакуировали в другие медицинские центры.

