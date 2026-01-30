«Повинні були хоча б розбудити»: дружина загиблого пацієнта після удару БПлА у Києві звинувачує клініку «Медіком»

Родина загиблого пацієнта звинувачує персонал клініки «Медиком» у невиконанні обов’язків та вимагатиме відповідальності в суді.

Дружина загиблого після влучання російського дрону в будівлю стаціонару клініки «Медіком» (Київ) пацієнта Наталія Смашна вимагатиме від клініки компенсації, звинувачує клініку в недбалості, що призвела до загибелі її чоловіка. Про це вона сказала вона на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Мій чоловік перебував в клініці "Медіком", де боровся з пневмонією. Він довірив своє життя лікарям, які повинні були його вилікувати. Тієї ночі лікарі повинні були хоча б розбудити мого чоловіка, запропонувати пройти в укриття, але вони цього не зробили. Вони допустили халатність, яка в один момент обірвала його життя», – цитують її у виданні.

Смашна підкреслила, що працівники клініки «повинні проводити людей в укриттях».

«Ви навіть не дали шансу вижити моєму чоловіку. Він навіть не знав, що є небезпека. Він просто згорів заживо. Мій чоловік помер, але цього могло б не бути, якби його розбудили і провели в укриття», - сказала вона.

Зі свого боку, партнер адвокатського об’єднання Barristers Олексій Шевчук повідомив, що Смашна звернулася до клініки з проханням компенсувати витрати, пов'язані з похованням загиблого чоловіка.

«Вона лишилася сама, чоловіка в неї немає. Вона сказала клініці: допоможіть компенсувати витрати, пов'язані з похованням, щоб ми змогли поховати в належний спосіб чоловіка і відшанувати. Вона поховала його сама, вона попросила компенсувати, її не прийняли», - сказав він.

Шевчук зазначив: «Я би на місці клініки, знаючи, якої трагедію зазнала жінка, і це сталося на території клініки, сам знайшов би цю дівчину і допоміг їй пережити гори, а не сидів за кордоном, як один з власників клініки».

«Ми знайдемо його там. Ми піднімемо питання, чому власник клініки "Медіком", який сидить за кордоном, ухиляється від мобілізації. Ми знайдемо кожного, хто причетний до того, що клініка розтоптала її гідність. Вона (жінка – ред.) лише попросила допомогти з компенсацією, щоб її дитина хоча б наступний рік ходила до садочка. В неї нема зараз коштів для існування», - сказав він.

Шевчук уточнив, що поліція Оболонського району Києва після звернення Смашної досі не зареєструвала провадження щодо перевірки недбалості клініки.

Зі свого боку, партнер АО «Barristers» Юрій Радзієвський зазначив, що «персонал клініки "Медіком", вочевидь, не виконав покладених на нього зобов'язань своїх пацієнтів».

«Ми спілкувалися з іншими пацієнтами, котрі перебували в приміщенні клініки "Медіком" в ту жахливу ніч. Їх ніхто не розбудив, їх ніхто не попередив про тривогу, їх ніхто не провів в укриття. Співробітники втекли і кинули своїх пацієнтів напризволяще», - констатував він.

Радзієвський підкреслив, що якщо клініка «Медіком» не бачить за собою жодної відповідальності за те, що сталося, «ми доведемо це в суді».

«В суді ми надамо всі докази, приведемо свідків, котрі скажуть, що ніхто не попереджав про тривогу, ніхто не попередив про те, що треба спуститися в укриття, ніхто навіть не показав, де це укриття розташоване. Ми доведемо, що саме клініка "Медіком" має взяти на себе відповідальність і вирішити всі питання родини людини, яка загинула внаслідок недбалості клініки», - сказав він.

«Усі документи, всі заяви вже готові, найближчим часом їх буде передано компетентним структурам», - сказав він.

В ніч на 5 січня внаслідок влучання дрону значних пошкоджень зазнав стаціонар клініки «Медіком» на Оболонській набережній. Тоді загинув пацієнт. Інцидент стався вночі. На час атаки у стаціонарі перебували 26 пацієнтів. Всіх постраждалих евакуювали до інших медичних центрів.

