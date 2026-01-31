  1. В Украине

В феврале часть пенсионеров останется без выплат: кого это касается

10:37, 31 января 2026
Некоторые пенсионеры не получат выплаты в феврале без идентификации.
В феврале часть пенсионеров останется без выплат: кого это касается
В Пенсионном фонде предупреждают: в феврале 2026 года часть пенсионеров может временно остаться без выплат.

Во-первых, это граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали за пределы Украины и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Во-вторых, выплаты прекратят тем, кто находится на временно оккупированных территориях или выехал с них и не уведомил Пенсионный фонд о том, что не получает пенсию от органов Российской Федерации.

Чтобы пенсионные выплаты были возобновлены, необходимо выполнить одно из двух условий: пройти идентификацию или подать заявление о неполучении пенсии из России.

Идентификацию можно пройти несколькими способами:

  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда;
  • в дипломатическом учреждении Украины за рубежом — после этого документ о прохождении идентификации необходимо направить в Пенсионный фонд по почте либо через веб-портал.

Подать уведомление о том, что пенсия из России не получалась, можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого в разделе «Дистанционное информирование» следует выбрать пункт об отсутствии пенсионных выплат из других государств, в частности со стороны РФ.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине





