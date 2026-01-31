  1. В Україні

У лютому частина пенсіонерів залишиться без виплат: кого це стосується

10:37, 31 січня 2026
Деякі пенсіонери не отримають виплати у лютому без ідентифікації.
У Пенсійному фонді застерігають: у лютому 2026 року частина пенсіонерів може тимчасово залишитися без виплат.

По-перше, це громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за межі України та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

По-друге, виплати припинять тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав з них і не повідомив Пенсійний фонд про те, що не отримує пенсію від органів Російської Федерації.

Щоб пенсійні виплати поновили, необхідно виконати одну з двох умов: пройти ідентифікацію або подати заяву про неотримання пенсії з Росії.

Ідентифікацію можна пройти кількома способами:

  • особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • за допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду;
  • у дипломатичній установі України за кордоном — після цього документ про проходження ідентифікації потрібно надіслати до Пенсійного фонду поштою або через вебпортал.

Подати повідомлення про те, що пенсія від Росії не отримується, можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього в розділі «Дистанційне інформування» слід обрати пункт про відсутність пенсійних виплат з інших держав, зокрема з боку РФ.

