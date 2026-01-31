Жителя Ровенской области посадили за надругательство над могилами военных

Мужчина похитил гильзы с Аллеи Героев и с могилы погибшего воина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области суд вынес приговор местному жителю, который совершил надругательство над местами захоронения погибших украинских воинов. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила Сарненская окружная прокуратура.

По информации правоохранительных органов, 37-летний житель Сарн, который уже имел несколько судимостей и находился на условно-досрочном освобождении, решил незаконно заработать, похищая вещи с могил погибших защитников.

В феврале прошлого года он похитил три гильзы с памятными надписями с Аллеи Героев на Сарненском кладбище, а также ещё одну гильзу с могилы погибшего военного на кладбище в селе Немовичи Сарненского района. Впоследствии мужчина снял с металла краску и продал похищенное.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Сарненский районный суд назначил мужчине пять лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.