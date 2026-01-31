  1. В Україні

Мешканця Рівненщини ув'язнили за наругу над могилами військових

12:45, 31 січня 2026
Чоловік викрав гільзи з Алеї Героїв та з могили загиблого воїна.
На Рівненщині суд виніс вирок місцевому жителю, який вчинив наругу над місцями поховання загиблих українських воїнів. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомила Сарненська окружна прокуратура.

 37-річний мешканець Сарн, який уже мав кілька судимостей і перебував на умовно-достроковому звільненні, вирішив незаконно заробити, викрадаючи речі з могил полеглих захисників.

У лютому минулого року він поцупив три гільзи з пам’ятними написами з Алеї Героїв на Сарненському кладовищі, а також ще одну гільзу з могили загиблого військового на кладовищі в селі Немовичі Сарненського району. Згодом чоловік зняв із металу фарбу та продав викрадене.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину.

Сарненський районний суд призначив чоловікові п’ять років ув’язнення.

суд військові вирок поховання

