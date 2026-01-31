  1. В Украине

Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

13:03, 31 января 2026
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию по возрасту. Изменения касаются прежде всего продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсионных выплат.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа — это самый высокий показатель среди всех возрастных категорий. При меньшем стаже право на пенсию наступает позже:

в 63 года — при наличии от 23 до 32 лет страхового стажа;

в 65 лет — при условии не менее 15 лет стажа.

Такие требования предусмотрены статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и будут действовать в течение 2026 года.

В то же время для лиц, которые достигли пенсионного возраста еще в 2025 году, но подают заявление на назначение пенсии уже в 2026 году, применяются другие нормы:

в 60 лет — необходимо иметь 32 года стажа;

в 63 года — не менее 22 лет;

в 65 лет — 15 лет страхового стажа (этот показатель остается неизменным).

