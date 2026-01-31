  1. В Україні

Скільки років стажу потрібно, щоб піти на пенсію у 2026 році

13:03, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 33 років страхового стажу.
Скільки років стажу потрібно, щоб піти на пенсію у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові правила виходу на пенсію за віком. Зміни стосуються передусім тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсійних виплат.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Для того щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянам потрібно мати не менше 33 років страхового стажу — це найвищий показник серед усіх вікових меж. За меншого стажу право на пенсію настає пізніше:

у 63 роки — за наявності від 23 до 32 років страхового стажу;

у 65 років — за умови щонайменше 15 років стажу.

Такі вимоги передбачені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і діятимуть протягом 2026 року.

Водночас для осіб, які досягли пенсійного віку ще у 2025 році, але подають заяву на призначення пенсії вже у 2026-му, застосовуються інші норми:

у 60 років — необхідно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — не менше 22 років;

у 65 років — 15 років страхового стажу (цей показник залишається незмінним).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]