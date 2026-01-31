Скільки років стажу потрібно, щоб піти на пенсію у 2026 році

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 33 років страхового стажу.

Із 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові правила виходу на пенсію за віком. Зміни стосуються передусім тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсійних виплат.

Для того щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянам потрібно мати не менше 33 років страхового стажу — це найвищий показник серед усіх вікових меж. За меншого стажу право на пенсію настає пізніше:

у 63 роки — за наявності від 23 до 32 років страхового стажу;

у 65 років — за умови щонайменше 15 років стажу.

Такі вимоги передбачені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і діятимуть протягом 2026 року.

Водночас для осіб, які досягли пенсійного віку ще у 2025 році, але подають заяву на призначення пенсії вже у 2026-му, застосовуються інші норми:

у 60 років — необхідно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — не менше 22 років;

у 65 років — 15 років страхового стажу (цей показник залишається незмінним).

