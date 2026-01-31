  1. В Украине

Судебная экспертиза во время войны: как государство контролирует работу экспертов в прифронтовых регионах

17:15, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие проверки остаются действующими в период военного положения и почему рабочее место эксперта имеет решающее значение.
Судебная экспертиза во время войны: как государство контролирует работу экспертов в прифронтовых регионах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Даже во время войны судебная экспертиза в Украине должна оставаться законной, контролируемой и безопасной. Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, как государство обеспечивает легитимность деятельности аттестованных судебных экспертов на территориях, где возможны или уже происходили боевые действия.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему рабочее место эксперта критически важно

В условиях военного положения меняется не только ситуация безопасности, но и подходы к организации профессиональной деятельности. Для судебных экспертов, которые работают вне государственных специализированных учреждений, надлежащим образом оборудованное рабочее место является обязательным условием законности их работы. Именно оно гарантирует сохранность доказательств, соблюдение методик и доверие к результатам экспертиз.

Кто и как осуществляет контроль

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Украины (постановление КМУ № 228 от 02.07.2014), Минюст обеспечивает:

  • научно-методическое сопровождение судебно-экспертной деятельности;
  • контроль за соблюдением требований законодательства аттестованными экспертами, которые не работают в государственных учреждениях.

Согласно Инструкции, утвержденной приказом Минюста № 3505/5 от 12.12.2011, такой контроль осуществляется путем:

  • плановых и внеплановых проверок;
  • отдельных проверок соответствия рабочего места.

Что изменилось во время военного положения

Из-за войны плановые проверки деятельности судебных экспертов были приостановлены в соответствии с приказом Минюста № 1138/5 от 14.03.2022. В то же время проверка соответствия рабочего места остается разрешенной, если:

  • на территории не ведутся активные боевые действия;
  • территория не является временно оккупированной.

Это соответствует приказу Министерства развития общин и территорий Украины № 376 от 28.02.2025, которым утвержден перечень таких территорий.

Гибкие механизмы для экспертов

Обновленные нормы позволили сохранить доступ к профессии даже в сложных условиях. В частности:

  • эксперт может быть внесен в Государственный реестр по заявлению-обязательству подать акт проверки рабочего места в течение трех месяцев;
  • коммуникация с органами юстиции происходит оперативными средствами связи, что минимизирует риски и логистические задержки.

Безопасность превыше всего

На территориях возможных боевых действий фактический осмотр рабочего помещения проводится только при отсутствии прямой угрозы жизни членов комиссии и самого эксперта. Если офис поврежден или изменено его место расположения, эксперт обязан уведомить орган юстиции для повторной проверки.

Что именно проверяет комиссия

Во время проверки оценивается:

  • наличие отдельного помещения и рабочего места;
  • сейфы для хранения материалов и доказательств;
  • специальное оборудование и инструменты;
  • методическая и нормативная литература.

Контроль даже у линии фронта

Государство не отказывается от контроля качества судебно-экспертной деятельности даже в прифронтовых регионах. Для экспертов на таких территориях проверка рабочего места остается ключевым инструментом начала или продолжения профессиональной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]