Судебная экспертиза во время войны: как государство контролирует работу экспертов в прифронтовых регионах
Даже во время войны судебная экспертиза в Украине должна оставаться законной, контролируемой и безопасной. Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, как государство обеспечивает легитимность деятельности аттестованных судебных экспертов на территориях, где возможны или уже происходили боевые действия.
Почему рабочее место эксперта критически важно
В условиях военного положения меняется не только ситуация безопасности, но и подходы к организации профессиональной деятельности. Для судебных экспертов, которые работают вне государственных специализированных учреждений, надлежащим образом оборудованное рабочее место является обязательным условием законности их работы. Именно оно гарантирует сохранность доказательств, соблюдение методик и доверие к результатам экспертиз.
Кто и как осуществляет контроль
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Украины (постановление КМУ № 228 от 02.07.2014), Минюст обеспечивает:
- научно-методическое сопровождение судебно-экспертной деятельности;
- контроль за соблюдением требований законодательства аттестованными экспертами, которые не работают в государственных учреждениях.
Согласно Инструкции, утвержденной приказом Минюста № 3505/5 от 12.12.2011, такой контроль осуществляется путем:
- плановых и внеплановых проверок;
- отдельных проверок соответствия рабочего места.
Что изменилось во время военного положения
Из-за войны плановые проверки деятельности судебных экспертов были приостановлены в соответствии с приказом Минюста № 1138/5 от 14.03.2022. В то же время проверка соответствия рабочего места остается разрешенной, если:
- на территории не ведутся активные боевые действия;
- территория не является временно оккупированной.
Это соответствует приказу Министерства развития общин и территорий Украины № 376 от 28.02.2025, которым утвержден перечень таких территорий.
Гибкие механизмы для экспертов
Обновленные нормы позволили сохранить доступ к профессии даже в сложных условиях. В частности:
- эксперт может быть внесен в Государственный реестр по заявлению-обязательству подать акт проверки рабочего места в течение трех месяцев;
- коммуникация с органами юстиции происходит оперативными средствами связи, что минимизирует риски и логистические задержки.
Безопасность превыше всего
На территориях возможных боевых действий фактический осмотр рабочего помещения проводится только при отсутствии прямой угрозы жизни членов комиссии и самого эксперта. Если офис поврежден или изменено его место расположения, эксперт обязан уведомить орган юстиции для повторной проверки.
Что именно проверяет комиссия
Во время проверки оценивается:
- наличие отдельного помещения и рабочего места;
- сейфы для хранения материалов и доказательств;
- специальное оборудование и инструменты;
- методическая и нормативная литература.
Контроль даже у линии фронта
Государство не отказывается от контроля качества судебно-экспертной деятельности даже в прифронтовых регионах. Для экспертов на таких территориях проверка рабочего места остается ключевым инструментом начала или продолжения профессиональной деятельности.
