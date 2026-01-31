Судебная экспертиза во время войны: как государство контролирует работу экспертов в прифронтовых регионах

Какие проверки остаются действующими в период военного положения и почему рабочее место эксперта имеет решающее значение.

Даже во время войны судебная экспертиза в Украине должна оставаться законной, контролируемой и безопасной. Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, как государство обеспечивает легитимность деятельности аттестованных судебных экспертов на территориях, где возможны или уже происходили боевые действия.

Почему рабочее место эксперта критически важно

В условиях военного положения меняется не только ситуация безопасности, но и подходы к организации профессиональной деятельности. Для судебных экспертов, которые работают вне государственных специализированных учреждений, надлежащим образом оборудованное рабочее место является обязательным условием законности их работы. Именно оно гарантирует сохранность доказательств, соблюдение методик и доверие к результатам экспертиз.

Кто и как осуществляет контроль

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Украины (постановление КМУ № 228 от 02.07.2014), Минюст обеспечивает:

научно-методическое сопровождение судебно-экспертной деятельности;

контроль за соблюдением требований законодательства аттестованными экспертами, которые не работают в государственных учреждениях.

Согласно Инструкции, утвержденной приказом Минюста № 3505/5 от 12.12.2011, такой контроль осуществляется путем:

плановых и внеплановых проверок;

отдельных проверок соответствия рабочего места.

Что изменилось во время военного положения

Из-за войны плановые проверки деятельности судебных экспертов были приостановлены в соответствии с приказом Минюста № 1138/5 от 14.03.2022. В то же время проверка соответствия рабочего места остается разрешенной, если:

на территории не ведутся активные боевые действия;

территория не является временно оккупированной.

Это соответствует приказу Министерства развития общин и территорий Украины № 376 от 28.02.2025, которым утвержден перечень таких территорий.

Гибкие механизмы для экспертов

Обновленные нормы позволили сохранить доступ к профессии даже в сложных условиях. В частности:

эксперт может быть внесен в Государственный реестр по заявлению-обязательству подать акт проверки рабочего места в течение трех месяцев;

коммуникация с органами юстиции происходит оперативными средствами связи, что минимизирует риски и логистические задержки.

Безопасность превыше всего

На территориях возможных боевых действий фактический осмотр рабочего помещения проводится только при отсутствии прямой угрозы жизни членов комиссии и самого эксперта. Если офис поврежден или изменено его место расположения, эксперт обязан уведомить орган юстиции для повторной проверки.

Что именно проверяет комиссия

Во время проверки оценивается:

наличие отдельного помещения и рабочего места;

сейфы для хранения материалов и доказательств;

специальное оборудование и инструменты;

методическая и нормативная литература.

Контроль даже у линии фронта

Государство не отказывается от контроля качества судебно-экспертной деятельности даже в прифронтовых регионах. Для экспертов на таких территориях проверка рабочего места остается ключевым инструментом начала или продолжения профессиональной деятельности.

