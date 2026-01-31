Судова експертиза під час війни: як держава контролює роботу експертів у прифронтових регіонах

Які перевірки залишаються чинними під час воєнного стану та чому робоче місце експерта має вирішальне значення.

Навіть під час війни судова експертиза в Україні має залишатися законною, контрольованою та безпечною. Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, як держава забезпечує легітимність діяльності атестованих судових експертів на територіях, де можливі або вже відбувалися бойові дії.

Чому робоче місце експерта критично важливе

В умовах воєнного стану змінюється не лише безпекова ситуація, а й підходи до організації професійної діяльності. Для судових експертів, які працюють поза межами державних спеціалізованих установ, належно облаштоване робоче місце є обов’язковою умовою законності їх роботи. Саме воно гарантує збереження доказів, дотримання методик і довіру до результатів експертиз.

Хто і як здійснює контроль

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України (постанова КМУ № 228 від 02.07.2014), Мін’юст забезпечує:

науково-методичний супровід судово-експертної діяльності;

контроль за дотриманням вимог законодавства атестованими експертами, які не працюють у державних установах.

Згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Мін’юсту № 3505/5 від 12.12.2011, такий контроль здійснюється шляхом:

планових і позапланових перевірок;

окремих перевірок відповідності робочого місця.

Що змінилося під час воєнного стану

Через війну планові перевірки діяльності судових експертів були зупинені відповідно до наказу Мін’юсту № 1138/5 від 14.03.2022. Водночас перевірка відповідності робочого місця залишається дозволеною, якщо:

на території не ведуться активні бойові дії;

територія не є тимчасово окупованою.

Це відповідає наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025, яким затверджено перелік таких територій.

Гнучкі механізми для експертів

Оновлені норми дозволили зберегти доступ до професії навіть у складних умовах. Зокрема:

експерт може бути внесений до Державного реєстру за заявою-зобов’язанням подати акт перевірки робочого місця протягом трьох місяців;

комунікація з органами юстиції відбувається оперативними засобами зв’язку, що мінімізує ризики та логістичні затримки.

Безпека понад усе

На територіях можливих бойових дій фактичний огляд робочого приміщення проводиться лише за відсутності прямої загрози життю членів комісії та самого експерта. Якщо офіс пошкоджено або змінено його місце розташування, експерт зобов’язаний повідомити орган юстиції для повторної перевірки.

Що саме перевіряє комісія

Під час перевірки оцінюється:

наявність окремого приміщення та робочого місця;

сейфи для зберігання матеріалів і доказів;

спеціальне обладнання та інструменти;

методична та нормативна література.

Контроль навіть біля лінії фронту

Держава не відмовляється від контролю якості судово-експертної діяльності навіть у прифронтових регіонах. Для експертів на таких територіях перевірка робочого місця залишається ключовим інструментом початку або продовження професійної діяльності.

