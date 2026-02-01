Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — алгоритм действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн с использованием КЭП.
- Авторизуемся в личном кабинете с помощью КЭП. Для этого выбираем вариант входа в систему «По КЭП», затем выбираем АЦСК, где получен КЭП, файл ключа и вводим пароль к нему. После этого нажимаем кнопку «Войти».
- После авторизации откроется основное окно.
- В разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выбираем «Заявление на назначение пенсии».
- Выбираем необходимый вид пенсии.
- Заполняем необходимые атрибуты обращения.
- Отвечаем на вопросы в анкете-опроснике для «заполнения атрибутов обращения», нажимаем кнопку «Продолжить».
- Прикрепляем скан-копии документов и формируем заявление.
- После проверки заполненных данных подписываем заявление КЭП и отправляем в Пенсионный фонд Украины.
Для оформления пенсии онлайн необходимы сканированные копии документов.
Также следует обратить внимание:
сканирование необходимо выполнять с оригиналов документов;
сканированные документы должны быть цветными, четкими и читабельными;
сохранять сканированные документы необходимо в форматах JPG или PDF;
размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
Названия скан-копий должны соответствовать виду отсканированного документа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.