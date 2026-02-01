  1. В Украине

Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — алгоритм действий

12:07, 1 февраля 2026
Для подачи заявления на назначение пенсии необходимо выполнить несколько шагов.
Фото: gre4ka.info
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн с использованием КЭП.

  1. Авторизуемся в личном кабинете с помощью КЭП. Для этого выбираем вариант входа в систему «По КЭП», затем выбираем АЦСК, где получен КЭП, файл ключа и вводим пароль к нему. После этого нажимаем кнопку «Войти».
  2. После авторизации откроется основное окно.
  3. В разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выбираем «Заявление на назначение пенсии».
  4. Выбираем необходимый вид пенсии.
  5. Заполняем необходимые атрибуты обращения.
  6. Отвечаем на вопросы в анкете-опроснике для «заполнения атрибутов обращения», нажимаем кнопку «Продолжить».
  7. Прикрепляем скан-копии документов и формируем заявление.
  8. После проверки заполненных данных подписываем заявление КЭП и отправляем в Пенсионный фонд Украины.

Для оформления пенсии онлайн необходимы сканированные копии документов.

Также следует обратить внимание:

сканирование необходимо выполнять с оригиналов документов;

сканированные документы должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранять сканированные документы необходимо в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.

Названия скан-копий должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Лента новостей

