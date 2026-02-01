  1. В Україні

Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — алгоритм дій

12:07, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для подачі заяви на призначення пенсії треба зробити кілька кроків.
Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — алгоритм дій
Фото: gre4ka.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як подати заяву на призначення пенсії онлайн з КЕП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

  1. Авторизуємось в особистому кабінеті за допомогою КЕП. Для цього обираємо варіант входу до системи “За КЕП”, потім обираємо АЦСК, де отримано КЕП, файл ключа та вводимо пароль до нього. Після цього натискаємо кнопку “Увійти”.
  1. Після авторизації відкриється основне вікно.
  2. У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” обираємо “Заяву на призначення пенсії”.
  3. Обираємо необхідний вид пенсії.
  4. Заповнюємо необхідні атрибути звернення.
  5. Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для “заповнення атрибутів звернення”, натискаємо кнопку “Продовжити”.
  6. Прикріпляємо сканкопії документів та формуємо заяву.
  7. Після перевірки заповнених даних підписуємо заяву КЕП та відправляємо до Пенсійного фонду України.

Для оформлення пенсії онлайн необхідні скановані копії документів.

Також треба звернути увагу:

▪️ Сканування необхідно роботи з оригіналів документів;

▪️ скановані документи мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

▪️ зберігати скановані документи потрібно у форматах: JPG або PDF;

▪️ розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Назви сканкопій повинні відповідати виду просканованого документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]