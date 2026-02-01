Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — алгоритм дій

Для подачі заяви на призначення пенсії треба зробити кілька кроків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, як подати заяву на призначення пенсії онлайн з КЕП.

Авторизуємось в особистому кабінеті за допомогою КЕП. Для цього обираємо варіант входу до системи “За КЕП”, потім обираємо АЦСК, де отримано КЕП, файл ключа та вводимо пароль до нього. Після цього натискаємо кнопку “Увійти”.

Після авторизації відкриється основне вікно. У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” обираємо “Заяву на призначення пенсії”. Обираємо необхідний вид пенсії. Заповнюємо необхідні атрибути звернення. Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для “заповнення атрибутів звернення”, натискаємо кнопку “Продовжити”. Прикріпляємо сканкопії документів та формуємо заяву. Після перевірки заповнених даних підписуємо заяву КЕП та відправляємо до Пенсійного фонду України.

Для оформлення пенсії онлайн необхідні скановані копії документів.

Також треба звернути увагу:

▪️ Сканування необхідно роботи з оригіналів документів;

▪️ скановані документи мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

▪️ зберігати скановані документи потрібно у форматах: JPG або PDF;

▪️ розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Назви сканкопій повинні відповідати виду просканованого документа.

