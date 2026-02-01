ГМС может отказать в выдаче паспорта для выезда за границу – причины и порядок действий
Территориальные подразделения Государственной миграционной службы могут отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
По правилам, отказ возможен в следующих случаях:
- лицо не является гражданином Украины;
- заявитель уже имеет действительный паспорт (в том числе образца 1994 года), кроме случаев обмена из-за ошибок, истечения срока действия или непригодности документа;
- предоставленная информация не подтверждается данными из баз Реестра или картотек;
- законный представитель, подавший документы, не имеет подтвержденных полномочий;
- документы поданы не в полном объеме;
- лицо не удалось установить во время процедуры идентификации.
В случае отказа территориальный орган или подразделение ГМС направляет заявителю письменное решение с указанием оснований. Если документы поданы через уполномоченный субъект, решение направляется ему для дальнейшей передачи заявителю.
Заявитель может повторно обратиться в ГМС или уполномоченный субъект после устранения причин, по которым ему отказали.
