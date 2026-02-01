ГМС может отказать в выдаче паспорта для выезда за границу – причины и порядок действий

Отказ возможен по закону в случае несоответствия документов или отсутствия гражданства Украины.

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы могут отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

По правилам, отказ возможен в следующих случаях:

лицо не является гражданином Украины;

заявитель уже имеет действительный паспорт (в том числе образца 1994 года), кроме случаев обмена из-за ошибок, истечения срока действия или непригодности документа;

предоставленная информация не подтверждается данными из баз Реестра или картотек;

законный представитель, подавший документы, не имеет подтвержденных полномочий;

документы поданы не в полном объеме;

лицо не удалось установить во время процедуры идентификации.

В случае отказа территориальный орган или подразделение ГМС направляет заявителю письменное решение с указанием оснований. Если документы поданы через уполномоченный субъект, решение направляется ему для дальнейшей передачи заявителю.

Заявитель может повторно обратиться в ГМС или уполномоченный субъект после устранения причин, по которым ему отказали.

