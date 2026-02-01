ДМС може відмовити у видачі паспорта для виїзду за кордон – причини та порядок дій

Відмова можлива за законом у разі невідповідності документів або відсутності громадянства України.

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби можуть відмовити заявнику у оформленні або видачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. Про це повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

За правилами, відмова можлива у таких випадках:

особа не є громадянином України;

заявник уже має дійсний паспорт (у тому числі зразка 1994 року), крім випадків обміну через помилки, закінчення строку дії або непридатність документа;

надана інформація не підтверджується даними з баз Реєстру чи картотек;

законний представник, який подав документи, не має підтверджених повноважень;

документи подані не в повному обсязі;

особу не вдалося встановити під час процедури ідентифікації.

У разі відмови територіальний орган або підрозділ ДМС надсилає заявнику письмове рішення із зазначенням підстав. Якщо документи подані через уповноваженого суб’єкта, рішення надсилається йому для подальшого вручення заявнику.

Заявник може повторно звернутися до ДМС або уповноваженого суб’єкта після усунення причин, через які йому відмовили.

