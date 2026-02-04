В Гоструда объяснили, можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях
В Гоструда объяснили, можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях.
Отмечается, что во время военного положения женщин можно привлекать к тяжелым, вредным или опасным работам, а также к подземным — но только с их согласия. Это правило не распространяется на беременных женщин и тех, кто имеет ребенка до одного года, их привлекать запрещено.
Также женщин нельзя принуждать работать в ночное время без их согласия. Это же ограничение действует и для людей с инвалидностью, если ночная работа противопоказана им по состоянию здоровья. Основное – добровольность и соблюдение медицинских рекомендаций.
Ранее мы писали, может ли работница после декретного отпуска сразу выйти на работу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.