Во время военного положения женщин можно привлекать к опасным или тяжелым работам только с их согласия, за исключением беременных и матерей детей до одного года.

В Гоструда объяснили, можно ли привлекать женщин к работе в опасных условиях.

Отмечается, что во время военного положения женщин можно привлекать к тяжелым, вредным или опасным работам, а также к подземным — но только с их согласия. Это правило не распространяется на беременных женщин и тех, кто имеет ребенка до одного года, их привлекать запрещено.

Также женщин нельзя принуждать работать в ночное время без их согласия. Это же ограничение действует и для людей с инвалидностью, если ночная работа противопоказана им по состоянию здоровья. Основное – добровольность и соблюдение медицинских рекомендаций.

