Під час воєнного стану жінок можна залучати до небезпечних чи важких робіт лише за їхньою згодою, за винятком вагітних та матерів дітей до одного року.

У Держпраці пояснили, чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах.

Зазначається, що під час воєнного стану жінок можна залучати до важких, шкідливих або небезпечних робіт, а також до підземних — але лише за їхньою згодою. Це правило не поширюється на вагітних жінок та тих, хто має дитину до одного року — їх залучати заборонено.

Також жінок не можна змушувати працювати в нічний час без їхньої згоди. Це ж обмеження діє і для людей з інвалідністю, якщо нічна робота їм протипоказана за станом здоров’я. Основне — добровільність і дотримання медичних рекомендацій.

