У Держпраці пояснили, чи можна залучати жінок до роботи у небезпечних умовах.

23:59, 4 лютого 2026
Під час воєнного стану жінок можна залучати до небезпечних чи важких робіт лише за їхньою згодою, за винятком вагітних та матерів дітей до одного року.
Зазначається, що під час воєнного стану жінок можна залучати до важких, шкідливих або небезпечних робіт, а також до підземних — але лише за їхньою згодою. Це правило не поширюється на вагітних жінок та тих, хто має дитину до одного року — їх залучати заборонено.

Також жінок не можна змушувати працювати в нічний час без їхньої згоди. Це ж обмеження діє і для людей з інвалідністю, якщо нічна робота їм протипоказана за станом здоров’я. Основне — добровільність і дотримання медичних рекомендацій.

Раніше ми писали, чи може працівниця після декретної відпустки відразу вийти на роботу.

Держпраці

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

