В Днепропетровской области 5 февраля будут действовать почасовые отключения света — графики

В ДТЭК обнародовали графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области.

В четверг, 5 февраля, в Днепропетровской области будут действовать графики отключения электроэнергии.

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 5 феврадя.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

