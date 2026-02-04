На Дніпропетровщині 5 лютого діятимуть погодинні відключення світла — графіки

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на Дніпропетровщині.

У четвер, 5 лютого, на Дніпропетровщині діятимуть графіки відключення світла.

Раніше в Укренерго заявляли, що завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 5 лютого.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

