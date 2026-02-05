Без очередей в сервисных центрах МВД: для кого ввели приоритетное обслуживание

Первоочередное обслуживание предоставляется определенным категориям граждан при условии предъявления подтверждающих документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сервисные центры МВД расширили перечень граждан, которые имеют приоритетное обслуживание. Изменения направлены на повышение доступности государственных услуг для социально уязвимых категорий и тех, кто сейчас защищает Украину.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

Отныне в первую очередь услуги в сервисных центрах МВД могут получить:

люди с инвалидностью, в том числе дети, а также лица, которые сопровождают граждан с инвалидностью I группы;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

действующие военнослужащие на период действия военного положения.

Приоритетное обслуживание предоставляется исключительно лицу, которое имеет льготу, и только для его собственных потребностей. Во время обращения необходимо лично предъявить оригинал подтверждающего документа.

Еще одно ключевое условие: услугу в приоритетном порядке можно получить не чаще одного раза в рабочий день для каждого вида услуг. Это правило действует для обеспечения справедливого доступа к сервисам для всех посетителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.