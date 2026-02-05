  1. В Украине

Без очередей в сервисных центрах МВД: для кого ввели приоритетное обслуживание

12:56, 5 февраля 2026
Первоочередное обслуживание предоставляется определенным категориям граждан при условии предъявления подтверждающих документов.
Сервисные центры МВД расширили перечень граждан, которые имеют приоритетное обслуживание. Изменения направлены на повышение доступности государственных услуг для социально уязвимых категорий и тех, кто сейчас защищает Украину.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

Отныне в первую очередь услуги в сервисных центрах МВД могут получить:

  • люди с инвалидностью, в том числе дети, а также лица, которые сопровождают граждан с инвалидностью I группы;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • действующие военнослужащие на период действия военного положения.

Приоритетное обслуживание предоставляется исключительно лицу, которое имеет льготу, и только для его собственных потребностей. Во время обращения необходимо лично предъявить оригинал подтверждающего документа.

Еще одно ключевое условие: услугу в приоритетном порядке можно получить не чаще одного раза в рабочий день для каждого вида услуг. Это правило действует для обеспечения справедливого доступа к сервисам для всех посетителей.

военные водительские права военнослужащие сервисный центр МВД инвалидность автомобиль

