Без очередей в сервисных центрах МВД: для кого ввели приоритетное обслуживание
Сервисные центры МВД расширили перечень граждан, которые имеют приоритетное обслуживание. Изменения направлены на повышение доступности государственных услуг для социально уязвимых категорий и тех, кто сейчас защищает Украину.
Кто имеет право на приоритетное обслуживание
Отныне в первую очередь услуги в сервисных центрах МВД могут получить:
- люди с инвалидностью, в том числе дети, а также лица, которые сопровождают граждан с инвалидностью I группы;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- действующие военнослужащие на период действия военного положения.
Приоритетное обслуживание предоставляется исключительно лицу, которое имеет льготу, и только для его собственных потребностей. Во время обращения необходимо лично предъявить оригинал подтверждающего документа.
Еще одно ключевое условие: услугу в приоритетном порядке можно получить не чаще одного раза в рабочий день для каждого вида услуг. Это правило действует для обеспечения справедливого доступа к сервисам для всех посетителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.