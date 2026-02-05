  1. В Україні

Без черг у сервісних центрах МВС: для кого запровадили пріоритетне обслуговування

12:56, 5 лютого 2026
Першочергове обслуговування надають визначеним категоріям громадян за умови пред’явлення підтвердних документів.
Сервісні центри МВС розширили перелік громадян, які мають пріоритетне обслуговування. Зміни спрямовані на підвищення доступності державних послуг для соціально вразливих категорій та тих, хто нині захищає Україну.

Хто має право на пріоритетне обслуговування

Відтепер першочергово послуги в сервісних центрах МВС можуть отримати:

  • люди з інвалідністю, зокрема діти, а також особи, які супроводжують громадян з інвалідністю I групи;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • діючі військовослужбовці на період дії воєнного стану.

Пріоритетне обслуговування надають виключно особі, яка має пільгу, і лише для її власних потреб. Під час звернення необхідно особисто пред’явити оригінал підтвердного документа.

Ще одна ключова умова: послугу в пріоритетному порядку можна отримати не частіше одного разу на робочий день для кожного виду послуг. Це правило діє для забезпечення справедливого доступу до сервісів для всіх відвідувачів.

військові посвідчення водія військовослужбовці сервісний центр МВС інвалідність автомобіль

