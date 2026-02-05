Без черг у сервісних центрах МВС: для кого запровадили пріоритетне обслуговування

Першочергове обслуговування надають визначеним категоріям громадян за умови пред’явлення підтвердних документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сервісні центри МВС розширили перелік громадян, які мають пріоритетне обслуговування. Зміни спрямовані на підвищення доступності державних послуг для соціально вразливих категорій та тих, хто нині захищає Україну.

Хто має право на пріоритетне обслуговування

Відтепер першочергово послуги в сервісних центрах МВС можуть отримати:

люди з інвалідністю, зокрема діти, а також особи, які супроводжують громадян з інвалідністю I групи;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діючі військовослужбовці на період дії воєнного стану.

Пріоритетне обслуговування надають виключно особі, яка має пільгу, і лише для її власних потреб. Під час звернення необхідно особисто пред’явити оригінал підтвердного документа.

Ще одна ключова умова: послугу в пріоритетному порядку можна отримати не частіше одного разу на робочий день для кожного виду послуг. Це правило діє для забезпечення справедливого доступу до сервісів для всіх відвідувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.