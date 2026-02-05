  1. В Украине

Делегации США, Украины и РФ договорились об обмене 314 пленных — Стив Уиткофф

12:40, 5 февраля 2026
Стив Уиткофф заявил, что обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.
Делегации США, Украины и РФ договорились об обмене 314 пленных — Стив Уиткофф
Фото: thehill.com
На переговорах в Абу-Даби делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленных. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что это первый такой обмен за пять месяцев.

«Этого результата удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивая дипломатическая вовлеченность дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине.

Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Мы благодарим Объединенные Арабские Эмираты за проведение этих обсуждений, а также президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство, которое сделало это соглашение возможным», — написал он.

