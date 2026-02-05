Делегації США, України та РФ домовилися про обмін 314 полонених — Стів Віткофф

Стів Віткофф заявив, що обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується подальший прогрес.

Фото: thehill.com

На переговорах в Абу-Дабі делегації США, України та Росії домовилися про обмін 314 полонених. Про це повідомив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він підкреслив, що це перший такий обмін за п’ять місяців.

«Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні.

Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес.

Ми дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за проведення цих обговорень, а також президенту Дональду Дж. Трампу за його лідерство, яке зробило цю угоду можливою», - написав він.

