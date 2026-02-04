  1. В Україні

Очікуємо найближчим часом обмін військовополонених, — Володимир Зеленський

20:32, 4 лютого 2026
Володимир Зеленський підкресли, що треба повертати полонених додому.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 лютого отримав доповідь української делегації після зустрічей у тристоронньому форматі.

Глава держави зазначив, що також були контакти команди з американською стороною.

«Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Хлопці були на звʼязку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра.

Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому», - сказав він.

Зеленський підкреслив, що загалом українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально.

«Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари.

Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість», - додав Президент.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

