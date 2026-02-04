  1. В Украине

Ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных, — Владимир Зеленский

20:32, 4 февраля 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо возвращать пленных домой.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 февраля получил доклад украинской делегации после встреч в трехстороннем формате.

Глава государства отметил, что также были контакты команды с американской стороной.

«Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ребята были на связи. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра.

Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Нужно возвращать пленных домой», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в целом украинская позиция очень четкая: войну необходимо завершать реально.

«Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, — своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы уже сейчас ощущалось — чтобы люди в Украине это ощущали, — что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все в свою пользу и продолжать удары.

Не должно быть наград агрессору. Если какая-либо награда агрессору будет, Россия со временем сорвет любое соглашение», — добавил Президент.

пленные Владимир Зеленский обмен пленными

