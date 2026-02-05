  1. В Украине

Туристический сбор и нерезиденты: действуют ли льготы для детей младше 18 лет и лиц с инвалидностью

17:44, 5 февраля 2026
Налоговая разъяснила, кто является плательщиками туристического сбора, какие категории лиц освобождаются от его уплаты, а также при каких условиях лица с инвалидностью и дети-нерезиденты до 18 лет не подлежат налогообложению.
Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что согласно Налоговому кодексу Украины плательщиками туристического сбора являются все лица, которые временно проживают (ночуют) на территории, где местный совет установил такой сбор.

К плательщикам относятся граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, если они прибыли на соответствующую административно-территориальную единицу и временно размещаются в гостиницах, хостелах, санаториях, частном жилье или других местах проживания, определённых законодательством.

В то же время Налоговый кодекс Украины предусматривает перечень лиц, которые не являются плательщиками туристического сбора. В частности, к ним относятся:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью;
лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);
дети в возрасте до 18 лет.

Также в Налоговом кодексе определено, что местные советы устанавливают порядок взимания туристического сбора и перечень мест временного проживания (ночёвки), за размещение в которых такой сбор может взиматься. К таким местам относятся определённые законодательством объекты временного размещения.

а) гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, пансионаты и другие заведения гостиничного типа, санаторно-курортные учреждения;

б) жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночёвки).

Нерезидент — это физическое лицо, которое не является резидентом (п.п. «в» п.п. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Согласно п. 10.3 ст. 10 НКУ местные советы в пределах полномочий, определённых НКУ, решают вопросы относительно введения Сбора.

Подпунктом 12.3.2 п. 12.3 ст. 12 НКУ определено, что при принятии решения об установлении, в частности, Сбора обязательно определяются объект налогообложения, плательщики Сбора, размер ставки, налоговый период и другие обязательные элементы, определённые ст. 7 НКУ, с соблюдением критериев, установленных ст. 268 НКУ.

При установлении Сбора могут предусматриваться налоговые льготы и порядок их применения (п. 7.2 ст. 7 НКУ).

С целью определения лиц с инвалидностью — нерезидентов и детей — нерезидентов в возрасте до 18 лет, которые не являются плательщиками Сбора в соответствии с п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 НКУ, налоговому агенту необходимо получить от таких лиц подтверждающие документы об их принадлежности к соответствующей категории в виде, в частности, соответствующих справок и/или удостоверений об установлении инвалидности, свидетельство о рождении ребёнка — нерезидента в возрасте до 18 лет, другие документы в зависимости от категории.

Таким образом, лица с инвалидностью — нерезиденты и дети — нерезиденты в возрасте до 18 лет не являются плательщиками Сбора при условии подтверждения правомерности предоставления льготы по Сбору соответствующими документами, свидетельствующими о принадлежности такого лица к льготной категории.

