В НААУ заявили о злоупотреблениях механизмом привлечения защитника для участия в отдельном процессуальном действии

Проблему обсудили на Совете адвокатов Украины и инициировали изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Механизм привлечения защитника для участия в отдельном процессуальном действии стал инструментом злоупотреблений со стороны недобросовестных следователей, прокуроров и судей, что нарушает право на защиту и равенство сторон уголовного производства.

К таким выводам пришел Комитет НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи, который в течение 2025 года осуществлял мониторинг проблем применения ч. 1 ст. 53 Уголовного процессуального кодекса, информирует НААУ.

Как известно, согласно этой норме следователь, прокурор, следственный судья или суд привлекают защитника для проведения отдельного процессуального действия исключительно в неотложных случаях, когда существует необходимость в проведении неотложного процессуального действия с участием защитника, а заблаговременно уведомленный защитник не может прибыть для участия в проведении процессуального действия или обеспечить участие другого защитника, либо если подозреваемый, обвиняемый выразил желание, но еще не успел привлечь защитника, или прибытие избранного защитника невозможно.

Закон, который позволяет привлечь адвоката для проведения неотложных действий, при этом не дает определения, какое действие может считаться неотложным. Не решает закон и вопрос о том, влияет ли уважительность причин неявки защитника на применение указанного процессуального механизма, указывают в НААУ.

«Наверное, законодатель надеялся, что следователи, прокуроры и судьи будут с осмотрительностью определять содержание этих понятий, учитывая интересы обеих сторон и общие интересы правосудия. Однако на самом деле изложенная норма открыла широкие возможности злоупотреблений без какого-либо контроля и способа их прекратить», — говорится в сообщении.

«Суды, зная, что определение о привлечении защитника является обязательным, используют полномочия слишком широко», — указывают в НААУ. Среди прочего получила устойчивое применение практика назначения защитника для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей. Именно в этом вопросе сформирован целый арсенал злоупотреблений:

суд назначает время рассмотрения ходатайства, не согласовывая его с защитником по договору;

суд назначает заседание исключительно для рассмотрения такого ходатайства;

суд не соблюдает сроки надлежащего уведомления защитника;

суд назначает рассмотрение на удобное для него время, хотя ходатайство можно рассмотреть и в другое время, с участием защитника по договору и т.п.

По данным ассоциации, нередки жалобы от адвокатов на то, что таким способом суды пытаются устранить «неудобных» защитников. Также существуют случаи, когда следователь пытается привлечь адвоката к участию в ознакомлении с материалами уголовного производства при его завершении либо привлечение адвоката судом для участия в судебных прениях.

«Больше всего от таких манипуляций страдают защитники: как те, которые осуществляют защиту по договору, так и те, которые привлекаются центрами БПД», — говорится в сообщении.

В частности, эта проблема рассматривалась во время последнего заседания Совета адвокатов Украины, где отметили, что Конституцией предусмотрено право каждого лица на свободный выбор защитника. Защита в уголовном производстве представляет собой сложную, многоуровневую, слаженную систему действий, в которой каждый элемент требует внимания и полной отдачи. Такая стратегия и тактика реализуется лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, совместно с защитником — адвокатом.

Защитник по соглашению должен принципиально отстаивать свои права и права своего клиента, подавать ходатайства об отложении судебного заседания с указанием уважительных причин его отсутствия, поскольку и УПК, и практика Европейского суда по правам человека находятся на его стороне.

«Но препятствием становится институт назначения адвоката на отдельное процессуальное действие, когда суд заменяет адвоката по договору адвокатом из системы БПД на отдельное процессуальное действие. Нередки случаи подачи жалоб в КДКА, поскольку клиент не желает участия такого адвоката. Вместо этого суд ожидает от него максимального содействия в решении тех вопросов, для которых его привлекли», — подчеркнули в НААУ.

Исследовав изложенное, РАУ пришла к выводу, что в основе проблемы лежит законодательство, которым создан инструмент обеспечения интересов стороны обвинения и суда путем пренебрежения интересами защиты за счет адвокатов по назначению.

Также РАУ считает неприемлемым вмешательство суда в вопросы эффективности защиты, а также подчеркивает, что при наличии обоснованного убеждения адвоката в том, что реализация прав клиента является доминирующей, он имеет право принимать необходимые меры (заявлять самоотводы, не принимать участие в судебном заседании при наличии присутствующих защитников по договору и т.п.). И действия адвоката не могут расцениваться как нарушение правил или трактоваться как проявление неуважения к суду, а также служить основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

В качестве выхода РАУ инициирует дополнение к ч. 1 ст. 53 УПК нормой о том, что «неотложным процессуальным действием является процессуальное действие, которое должно быть проведено в течение срока, не превышающего 72 часа. Привлечение адвоката исчерпывается таким сроком».

