  1. В Украине

Украина вернула из плена 150 военных и 7 гражданских, фото и видео

15:13, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
157 украинцев вернулись домой в рамках обмена.
Украина вернула из плена 150 военных и 7 гражданских, фото и видео
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и РФ провели обмен пленниками 5 февраля. Домой вернулись 150 военных и 7 гражданских. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что большинство освобожденных военных попали в плен, защищая Мариуполь.

Как стало известно, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]