Украина вернула из плена 150 военных и 7 гражданских, фото и видео

157 украинцев вернулись домой в рамках обмена.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украина и РФ провели обмен пленниками 5 февраля. Домой вернулись 150 военных и 7 гражданских. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что большинство освобожденных военных попали в плен, защищая Мариуполь.

Как стало известно, домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

