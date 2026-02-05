  1. В Украине

Достойная оплата и гармонизация системы с ЕС: Кабмин утвердил Стратегию занятости населения до 2030 года

15:57, 5 февраля 2026
Стратегия занятости определяет целевые индикаторы до 2030 года, среди которых — рост количества занятых на 2 млн человек, а также снижение безработицы до 9,9%.
Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию занятости населения на период до 2030 года, разработанную Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Документ закладывает основы новой государственной политики на рынке труда Украины, направленной на восстановление, долгосрочную устойчивость и рост экономики, а также подготовку к членству в ЕС.

Утверждение Стратегии является ответом на критические демографические и экономические вызовы, в частности:

  • резкое сокращение численности населения и дисбаланс рынка труда;
  • высокий уровень безработицы при одновременной значительной доле неформальной занятости;
  • существенный дефицит кадров на рынке труда.

«Развитие рынка труда — один из ключевых факторов экономического восстановления Украины. Стратегия занятости до 2030 года создает условия, при которых люди смогут работать, повышать квалификацию и осваивать новые профессии именно в Украине, а бизнес — находить необходимые кадры. Это важный шаг к современной, устойчивой экономике и приближению Украины к стандартам Европейского Союза», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Стратегия занятости определяет целевые индикаторы до 2030 года, среди которых — увеличение количества занятых на 2 млн человек, а также снижение уровня безработицы до 9,9%.

Для достижения определенных индикаторов в документе обозначены шесть ключевых целей государственной политики в сфере занятости, среди которых:

  • обеспечение своевременного удовлетворения спроса работодателей на рабочую силу и цифровая трансформация рынка труда;
  • согласование результатов системы образования и профессионального обучения с актуальным и прогнозируемым спросом работодателей;
  • обеспечение социально-экономической инклюзии и устранение барьеров для занятости населения;
  • стимулирование формальной занятости и обеспечение достойной оплаты труда;
  • укрепление институциональной способности рынка труда;
  • гармонизация системы занятости и охраны труда с acquis ЕС с целью интеграции Украины в рынок труда Европейского Союза.

«Мы хотим, чтобы больше людей работали официально и получали честную и конкурентную оплату труда, а бизнес не тратил месяцы на поиск работников. В Стратегии предусмотрены цифровые сервисы рынка труда, программы обучения и переквалификации под потребности работодателей, а также поддержка трудоустройства ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью и людей в возрасте 45+. Это создает основу для последовательных изменений, необходимых для экономического восстановления и интеграции Украины в европейский рынок труда», — отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак.

Практическая реализация Стратегии будет осуществляться через Операционный план мероприятий на 2026–2028 годы — как перечень основных шагов для поэтапного запуска инициатив и масштабирования изменений на рынке труда. Он предусматривает сочетание цифровых решений, инструментов обучения и переквалификации, мероприятий по инклюзии и формализации занятости. В дальнейшем Операционный план будет обновляться и детализироваться в соответствии с ходом реализации Стратегии, появлением новых данных, потребностями рынка труда и ресурсными возможностями.

Утверждение Стратегии является частью выполнения обязательств Украины в рамках инициативы Ukraine Facility и будет служить ориентиром для дальнейшей адаптации законодательства Украины к стандартам Европейского Союза в сфере труда и занятости.

Реализация Стратегии занятости населения станет одним из ключевых инструментов восстановления экономики, развития человеческого капитала и повышения устойчивости государства до 2030 года.

Кабинет Министров Украины

