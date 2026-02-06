  1. В Украине

Освобождает ли отсутствие работы от уплаты алиментов — разъяснение юристов

17:00, 6 февраля 2026
Безработица не отменяет обязанность содержать ребенка, а задолженность по алиментам продолжает расти.
В Украине родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия независимо от наличия работы или дохода. Отсутствие официального трудоустройства не прекращает обязанность по уплате алиментов. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Если плательщик алиментов не работает и не имеет дохода, алименты продолжают начисляться, а задолженность растет ежемесячно.

Как определяется задолженность

Размер задолженности по алиментам исчисляет государственный или частный исполнитель, а в случае спора — суд.

Если алименты назначены в доле от заработка (дохода), задолженность определяется исходя из средней заработной платы для соответствующей местности.

Если плательщик имеет статус безработного

В случае пребывания на учете в центре занятости и получения пособия по безработице алименты взыскиваются именно с этого пособия.

Последствия неуплаты

При условии неуплаты алиментов задолженность накапливается. В рамках исполнительного производства может быть наложен арест на средства должника, в частности на банковские счета и электронные кошельки. Если долг превышает сумму платежей за три месяца, взыскание может быть обращено и на имущество.

В зависимости от размера и продолжительности задолженности к должнику может быть применена гражданская, административная или уголовная ответственность. Среди возможных мер — штрафы, общественно полезные работы и временные ограничения в правах, в частности в праве управления транспортными средствами.

Возможность обращения в суд

В то же время плательщик алиментов имеет право обратиться в суд. С учетом материального и семейного положения суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности, а в отдельных случаях — частично или полностью освободить от ее уплаты.

дети алименты

