​​Чи звільняє відсутність роботи від сплати аліментів — роз’яснення юристів

Безробіття не скасовує обов’язок утримувати дитину, а борг за аліментами продовжує зростати.

В Україні батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття незалежно від наявності роботи чи доходу. Відсутність офіційного працевлаштування не припиняє обов’язку зі сплати аліментів. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги.

Якщо платник аліментів не працює і не має доходу, аліменти продовжують нараховуватися, а заборгованість зростає щомісяця.

Як визначають заборгованість

Розмір заборгованості за аліментами обчислює державний або приватний виконавець, а у разі спору — суд.

Якщо аліменти призначені у частці від заробітку (доходу), заборгованість визначають виходячи із середньої заробітної плати для відповідної місцевості.

Якщо платник має статус безробітного

У разі перебування на обліку в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю аліменти стягують саме з цієї допомоги.

Наслідки несплати

За умови несплати аліментів заборгованість накопичується. У межах виконавчого провадження можуть накласти арешт на кошти боржника, зокрема на банківські рахунки та електронні гаманці. Якщо борг перевищує суму платежів за три місяці, стягнення можуть звернути і на майно.

Залежно від розміру та тривалості заборгованості до боржника можуть застосувати цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Серед можливих заходів — штрафи, суспільно корисні роботи та тимчасові обмеження у правах, зокрема у праві керування транспортними засобами.

Можливість звернення до суду

Водночас платник аліментів має право звернутися до суду. З урахуванням матеріального та сімейного стану суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості, а в окремих випадках — частково або повністю звільнити від її сплати.

