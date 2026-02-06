  1. В Украине

В Киеве будут судить госрегистратора, которая вывела из собственности общины землю стоимостью более 1,5 млн грн

13:17, 6 февраля 2026
Госрегистратор незаконно осуществила перерегистрацию коммунального земельного участка на своего знакомого.
В Киеве будут судить 39-летнюю госрегистратора, которая на основании поддельных документов внесла несанкционированные изменения в автоматизированную систему Государственного реестра и незаконно осуществила перерегистрацию коммунального земельного участка, расположенного в Святошинском районе столицы, на своего знакомого. Об этом сообщила полиция Киева.

«Для реализации преступной схемы она использовала персональные данные мужчины — от его имени подала электронное заявление и загрузила в реестр документы, которые не подтверждали никаких прав на земельный участок. В результате противоправных действий землю стоимостью более 1,5 млн гривен, принадлежащую громаде Киева, было незаконно переоформлено и созданы предпосылки для ее дальнейшего отчуждения», — заявили в полиции.

Правоохранители задокументировали все этапы преступной махинации. В настоящее время женщине сообщили о подозрении. Ей инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы, а также злоупотребление полномочиями государственного регистратора.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На земельный участок по ходатайству следователей судом был наложен арест.

Кроме того, ранее женщине уже было сообщено о подозрении в совершении аналогичного преступления — тогда она переоформила четыре земельных участка стоимостью более 3 миллионов гривен на свою мать. Обвинительный акт по указанному факту в настоящее время находится на рассмотрении суда.

Национальная полиция Киев

