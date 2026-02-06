У Києві судитимуть держреєстраторку, яка вивела з власності громади землю вартістю понад 1,5 млн грн

Держреєстраторка незаконно здійснила перереєстрацію комунальної земельної ділянки на свого знайомого.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 39-річну держреєстраторку, яка на підставі підроблених документів внесла несанкціоновані зміни в автоматизовану систему Державного реєстру та незаконно здійснила перереєстрацію комунальної земельної ділянки, розташованої у Святошинському районі столиці, на свого знайомого. Про це повідомила поліція Києва.

«Для реалізації злочинної схеми вона використала персональні дані чоловіка – від його імені подала електронну заяву та завантажила до реєстру документи, які не підтверджували жодних прав на земельну ділянку. У результаті протиправних дій, землю вартістю понад 1,5 млн гривень, що належить громаді Києва, було незаконно переоформлено та створено передумови для її подальшого відчуження», - заявили у поліції.

Правоохоронці задокументували всі етапи злочинної оборудки. Наразі жінці повідомили про підозру. Їй інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в автоматизовані системи, а також зловживання повноваженнями державного реєстратора.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На земельну ділянку за клопотанням слідчих судом було накладено арешт.

Крім того, раніше жінці вже було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину – тоді вона переоформила чотири земельні ділянки вартістю понад 3 мільйони гривень на свою матір. Обвинувальний акт за вказаним фактом наразі перебуває на розгляді суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.