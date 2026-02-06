  1. В Украине

В Минюсте объяснили, что делать, если свидетельство о рождении или браке утрачено или уничтожено

20:36, 6 февраля 2026
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства составляет 0,03 необлагаемого минимума доходов граждан.
Фото: dpsu.gov.ua
Если свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, изменении имени или смерти было утрачено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно. Об этом напомнило Министерство юстиции Украины.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», повторная выдача свидетельств осуществляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), а также дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины за рубежом.

Выдача осуществляется на основании актовой записи гражданского состояния и заявления гражданина, который обращается за повторной выдачей свидетельства.

Кроме того, заявление в электронной форме можно подать через портал Дія, чтобы получить выписку из Государственного реестра.

Кто может подать заявление

Подать заявление на повторную выдачу свидетельства имеют право:

  • лицо, в отношении которого составлена актовая запись;
  • родители, усыновители;
  • опекуны, попечители;
  • представители учреждений здравоохранения, учебных или других детских учреждений, где постоянно пребывает ребенок;
  • органы опеки и попечительства.

С учетом изменений, введенных приказом Министерства юстиции Украины от 09.12.2022 № 5523/5, право на получение свидетельства о рождении независимо от даты государственной регистрации имеют также бабушка, дедушка, совершеннолетние брат и сестра, тетя, дядя, мачеха, отчим ребенка или их представители, а также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

«Что касается свидетельства о смерти, то его повторная выдача осуществляется второму из супругов и близким родственникам умершего, а также представителю органа опеки и попечительства в случае выполнения им соответствующих полномочий», — подчеркнули в ведомстве.

Получение через представителя

Свидетельство может быть выдано представителю лица при наличии:

нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с Законом Украины «О нотариате» либо документа, подтверждающего полномочия в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

В случае обращения адвоката к ордеру обязательно прилагается копия договора о предоставлении правовой помощи.

Стоимость услуги и способы доставки

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства составляет 0,03 необлагаемого минимума доходов граждан (0,51 грн). Однако услуги ДРАЦС являются платными, поэтому общая сумма (госпошлина + платная услуга) обычно составляет около 200 грн.

При обращении в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за рубежом уплачивается сбор в размере 9 евро и вносится плата за выписку — 73 грн.

Лица, пользующиеся льготами, могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством.

Получить необходимый документ можно в отделе ДРАЦС, в который подано заявление, или в дипломатическом представительстве Украины за рубежом. Также это можно сделать с помощью сервиса доставки оператора почтовой связи «Укрпочта» в пределах области по месту расположения соответствующего отдела.

На повторно выданном свидетельстве делается отметка «Повторно». Однако оно имеет такую же юридическую силу, как и ранее выданный документ.

Как получить повторное свидетельство через Дію

Основные шаги для повторного получения свидетельства через портал Дія:

  • авторизоваться на портале Дія;
  • найти «Услуги» и выбрать «Справки и выписки»;
  • выбрать нужный документ;
  • указать, для кого документ и причину повторной выдачи;
  • выбрать, где вы заберете документ;
  • оплатить услугу;
  • подписать заявление Дія.Підписом или другим КЭП.

В случае если необходимые сведения в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствуют, а доступ к бумажным носителям актовых записей гражданского состояния (в связи с временной оккупацией части территории Украины) утрачен, необходимо осуществить восстановление актовой записи гражданского состояния.

