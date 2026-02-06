У Мін’юсті пояснили, що робити, якщо свідоцтво про народження чи шлюб втрачено або знищено

Державне мито за повторну видачу свідоцтва становить 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Якщо свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені чи смерть було втрачено, пошкоджено або знищено, його можна отримати повторно. Про це нагадало Міністерство юстиції України.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», повторна видача свідоцтв здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), а також дипломатичними представництвами і консульськими установами України за кордоном.

Видача відбувається на підставі актового запису цивільного стану та заяви громадянина, який звертається щодо повторної видачі свідоцтва.

Крім того, заяву в електронній формі можна подати через портал Дія, щоб отримати витяг з Державного реєстру.

Хто може подати заяву

Подати заяву на повторну видачу свідоцтва мають право:

- особа, щодо якої складено актовий запис;

- батьки, усиновлювачі;

- опікуни, піклувальники;

- представники закладів охорони здоров’я, навчальних або інших дитячих закладів, де постійно перебуває дитина;

- органи опіки та піклування.

З урахуванням змін, запроваджених наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2022 № 5523/5, право на отримання свідоцтва про народження незалежно від дати державної реєстрації мають також баба, дід, повнолітні брат і сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їхні представники, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

«Що стосується свідоцтва про смерть, то його повторна видача здійснюється другому з подружжя та близьким родичам померлого, а також представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним відповідних повноважень», - підкреслили у відомстві.

Отримання через представника

Свідоцтво може бути видане представнику особи за наявності:

- нотаріально посвідченої довіреності відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що підтверджує повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У разі звернення адвоката до ордера обов’язково додається копія договору про надання правничої допомоги.

Вартість послуги та способи доставки

Державне мито за повторну видачу свідоцтва становить 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,51 грн). Проте послуги ДРАЦС є платними, тому загальна сума (держмито + платна послуга) зазвичай складає близько 200 грн.

При зверненні до дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном оплачується збір у розмірі 9 євро та вноситься плата за витяг — 73 грн.

Особи, які користуються пільгами, можуть бути звільнені від сплати державного мита згідно із законодавством.

Отримати необхідний документ можна у відділі ДРАЦС, до якого подано заяву, або в дипломатичному представництві України за кордоном. Також це можна зробити за допомогою сервісу доставки оператора поштового зв’язку «Укрпошта» в межах області за місцем розташування відповідного відділу.

На свідоцтві, що повторно видане, робиться відмітка «Повторно». Однак воно має таку саму юридичну силу, як і попередньо виданий документ.

Як отримати повторне свідоцтво через Дію

Основні кроки для повторного отримання свідоцтва через портал Дія:

- авторизуватися на порталі Дія;

- знайти «Послуги» та вибрати «Довідки й витяги»;

- вибрати потрібний документ;

- вказати, для кого документ і причину повторної видачі;

- вибрати, де заберете документ;

- сплатити послугу;

- підписати заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.

У випадку, якщо необхідні відомості у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відсутні, а доступ до паперових носіїв актових записів цивільного стану (у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України) втрачений, необхідно здійснити поновлення актового запису цивільного стану.

