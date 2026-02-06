Как регистрировать права на имущество наследодателя: алгоритм действий для государственных регистраторов

Министерство юстиции предоставило официальные разъяснения и пошаговый алгоритм действий для государственных регистраторов прав на недвижимое имущество относительно внесения сведений об идентифицированном субъекте вещного права — наследодателе — в Государственный реестр прав. Речь идет о применении пункта 66 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1127.
Разъяснение направлено на формирование единой практики государственной регистрации в случаях, когда наследник подает документы для регистрации прав, принадлежавших умершему лицу.
Министерство юстиции Украины подчеркивает: государственная регистрация права собственности по заявлению наследника осуществляется путем внесения в Государственный реестр прав сведений о субъекте права — наследодателе, с обязательным указанием факта смерти такого лица.
Для этого применяются нормы:
- пункта 66 Порядка №1127;
- Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»;
- Порядка ведения Государственного реестра прав, утвержденного постановлением КМУ №1141.
Никаких исключений относительно объема идентификационных сведений о физическом лице в зависимости от применения пункта 66 Порядка №1127 законодательство не предусматривает.
Какие сведения должны вноситься в Реестр
При формировании заявления и проведении государственной регистрации прав в обязательном порядке вносятся сведения о субъекте вещного права в объеме, определенном пунктами 7 и 30 Порядка №1141, а именно:
для физического лица:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНОКПП);
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
Если лицо отказалось от РНОКПП по религиозным убеждениям, дополнительно вносятся паспортные данные с обязательным указанием причины отсутствия налогового номера.
Алгоритм действий в Государственном реестре прав
С учетом информационного взаимодействия между Государственным реестром прав и Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов Минюст определил следующий порядок действий:
1. Формирование заявления
В блоке «Субъект» вносится РНОКПП наследодателя (или паспортные данные — в случае отказа от кода) и осуществляется проверка через интеграцию с Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов.
2. Получение сообщения из реестра
Сообщение об отсутствии лица на учете не является блокирующим. Даже если система сообщает, что лицо не состоит на учете (в том числе в связи со смертью), регистратор должен нажать «Ок» и продолжить регистрационные действия.
3. Верификация субъекта
После рассмотрения документов система формирует сообщение о неверификации субъекта.
В текстовом поле регистратор в обязательном порядке указывает, что субъект вещного права является умершим лицом, и нажимает «Продолжить».
Если:
- нажать «Отменить» — решение не будет зарегистрировано;
- не указать причину неверификации — система повторно выдаст сообщение и не позволит завершить регистрацию.