Як реєструвати права на майно спадкодавця: алгоритм дій для держреєстраторів
Міністерство юстиції надало офіційні роз’яснення та покроковий алгоритм дій для державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо внесення відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права — спадкодавця — у Державному реєстрі прав. Йдеться про застосування пункту 66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1127.
Роз’яснення спрямоване на формування єдиної практики державної реєстрації у випадках, коли спадкоємець подає документи для реєстрації прав, що належали померлій особі.
Міністерство юстиції України наголошує: державна реєстрація права власності за заявою спадкоємця здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру прав відомостей про суб’єкта права — спадкодавця, із обов’язковим зазначенням факту смерті такої особи.
Для цього застосовуються норми:
- пункту 66 Порядку №1127;
- Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
- Порядку ведення Державного реєстру прав, затвердженого постановою КМУ №1141.
Жодних винятків щодо обсягу ідентифікаційних відомостей про фізичну особу залежно від застосування пункту 66 Порядку №1127 законодавство не передбачає.
Які відомості мають вноситися до Реєстру
Під час формування заяви та проведення державної реєстрації прав обов’язково вносяться відомості про суб’єкта речового права в обсязі, визначеному пунктами 7 та 30 Порядку №1141, а саме:
для фізичної особи:
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Якщо особа відмовилася від РНОКПП з релігійних переконань, додатково вносяться паспортні дані з обов’язковим зазначенням причини відсутності податкового номера.
Алгоритм дій у Державному реєстрі прав
З урахуванням інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав і Державним реєстром фізичних осіб — платників податків Мін’юст визначив такий порядок дій:
1. Формування заяви
У блоці «Суб’єкт» вноситься РНОКПП спадкодавця (або паспортні дані — у разі відмови від коду) та здійснюється перевірка через інтеграцію з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.
2. Отримання повідомлення з реєстру
Повідомлення про відсутність особи на обліку не є блокуючим. Навіть якщо система повідомляє, що особа не перебуває на обліку (у тому числі у зв’язку зі смертю), реєстратор має натиснути «Ок» і продовжити реєстраційні дії.
3. Верифікація суб’єкта
Після розгляду документів система формує повідомлення про неверифікацію суб’єкта.
У текстовому полі реєстратор обов’язково зазначає, що суб’єкт речового права є померлою особою, та натискає «Продовжити».
Якщо:
- натиснути «Відмінити» — рішення не буде зареєстроване;
- не зазначити причину неверифікації — система повторно видасть повідомлення і не дозволить завершити реєстрацію.
