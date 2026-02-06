Як реєструвати права на майно спадкодавця: алгоритм дій для держреєстраторів

Єдина практика державної реєстрації у випадках, коли спадкоємець подає документи для реєстрації прав, що належали померлій особі.

Міністерство юстиції надало офіційні роз’яснення та покроковий алгоритм дій для державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо внесення відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права — спадкодавця — у Державному реєстрі прав. Йдеться про застосування пункту 66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1127.

Роз’яснення спрямоване на формування єдиної практики державної реєстрації у випадках, коли спадкоємець подає документи для реєстрації прав, що належали померлій особі.

Міністерство юстиції України наголошує: державна реєстрація права власності за заявою спадкоємця здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру прав відомостей про суб’єкта права — спадкодавця, із обов’язковим зазначенням факту смерті такої особи.

Для цього застосовуються норми:

пункту 66 Порядку №1127;

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Порядку ведення Державного реєстру прав, затвердженого постановою КМУ №1141.

Жодних винятків щодо обсягу ідентифікаційних відомостей про фізичну особу залежно від застосування пункту 66 Порядку №1127 законодавство не передбачає.

Які відомості мають вноситися до Реєстру

Під час формування заяви та проведення державної реєстрації прав обов’язково вносяться відомості про суб’єкта речового права в обсязі, визначеному пунктами 7 та 30 Порядку №1141, а саме:

для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Якщо особа відмовилася від РНОКПП з релігійних переконань, додатково вносяться паспортні дані з обов’язковим зазначенням причини відсутності податкового номера.

Алгоритм дій у Державному реєстрі прав

З урахуванням інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав і Державним реєстром фізичних осіб — платників податків Мін’юст визначив такий порядок дій:

1. Формування заяви

У блоці «Суб’єкт» вноситься РНОКПП спадкодавця (або паспортні дані — у разі відмови від коду) та здійснюється перевірка через інтеграцію з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

2. Отримання повідомлення з реєстру

Повідомлення про відсутність особи на обліку не є блокуючим. Навіть якщо система повідомляє, що особа не перебуває на обліку (у тому числі у зв’язку зі смертю), реєстратор має натиснути «Ок» і продовжити реєстраційні дії.

3. Верифікація суб’єкта

Після розгляду документів система формує повідомлення про неверифікацію суб’єкта.

У текстовому полі реєстратор обов’язково зазначає, що суб’єкт речового права є померлою особою, та натискає «Продовжити».

Якщо:

натиснути «Відмінити» — рішення не буде зареєстроване;

не зазначити причину неверифікації — система повторно видасть повідомлення і не дозволить завершити реєстрацію.

