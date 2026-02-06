  1. В Україні

Як реєструвати права на майно спадкодавця: алгоритм дій для держреєстраторів

17:10, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Єдина практика державної реєстрації у випадках, коли спадкоємець подає документи для реєстрації прав, що належали померлій особі.
Як реєструвати права на майно спадкодавця: алгоритм дій для держреєстраторів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції надало офіційні роз’яснення та покроковий алгоритм дій для державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо внесення відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права — спадкодавця — у Державному реєстрі прав. Йдеться про застосування пункту 66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1127.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Роз’яснення спрямоване на формування єдиної практики державної реєстрації у випадках, коли спадкоємець подає документи для реєстрації прав, що належали померлій особі.

Міністерство юстиції України наголошує: державна реєстрація права власності за заявою спадкоємця здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру прав відомостей про суб’єкта права — спадкодавця, із обов’язковим зазначенням факту смерті такої особи.

Для цього застосовуються норми:

  • пункту 66 Порядку №1127;
  • Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  • Порядку ведення Державного реєстру прав, затвердженого постановою КМУ №1141.

Жодних винятків щодо обсягу ідентифікаційних відомостей про фізичну особу залежно від застосування пункту 66 Порядку №1127 законодавство не передбачає.

Які відомості мають вноситися до Реєстру

Під час формування заяви та проведення державної реєстрації прав обов’язково вносяться відомості про суб’єкта речового права в обсязі, визначеному пунктами 7 та 30 Порядку №1141, а саме:

для фізичної особи:

  • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Якщо особа відмовилася від РНОКПП з релігійних переконань, додатково вносяться паспортні дані з обов’язковим зазначенням причини відсутності податкового номера.

Алгоритм дій у Державному реєстрі прав

З урахуванням інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав і Державним реєстром фізичних осіб — платників податків Мін’юст визначив такий порядок дій:

1. Формування заяви

У блоці «Суб’єкт» вноситься РНОКПП спадкодавця (або паспортні дані — у разі відмови від коду) та здійснюється перевірка через інтеграцію з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

2. Отримання повідомлення з реєстру

Повідомлення про відсутність особи на обліку не є блокуючим. Навіть якщо система повідомляє, що особа не перебуває на обліку (у тому числі у зв’язку зі смертю), реєстратор має натиснути «Ок» і продовжити реєстраційні дії.

3. Верифікація суб’єкта

Після розгляду документів система формує повідомлення про неверифікацію суб’єкта.

У текстовому полі реєстратор обов’язково зазначає, що суб’єкт речового права є померлою особою, та натискає «Продовжити».

Якщо:

  • натиснути «Відмінити» — рішення не буде зареєстроване;
  • не зазначити причину неверифікації — система повторно видасть повідомлення і не дозволить завершити реєстрацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст спадщина Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]