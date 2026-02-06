В Хмельницкой области будут судить мужчину, который напал на ТЦК с газовым баллончиком — военные получили химические ожоги

47-летнего жителя области также обвиняют в уклонении от мобилизации.

В Хмельницкой области мужчину будут судить за уклонение от мобилизации и нападение на работников территориального центра комплектования. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя по фактам уклонения от призыва на военную службу и причинения телесных повреждений представителям РТЦК и СП в связи с их служебной деятельностью (ст. 336, ч. 2 ст. 350 УК Украины).

Установлено, что мужчина состоял на воинском учете, был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имел правовых оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации.

Однако обвиняемый, достоверно зная, что обязан прибыть по вызову для проведения призыва по мобилизации и отправки в воинскую часть, без уважительных причин не явился в указанную дату и время.

В июне 2025 года во время проверки военно-учетных документов представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчина распылил из газового баллончика агрессивное вещество им в лица, причинив химические ожоги. После чего скрылся с места происшествия.

Он был объявлен в розыск, а в январе 2026 года задержан правоохранителями в поселке Ярмолинцы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

