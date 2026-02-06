На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який напав на ТЦК із газовим балончиком — військові отримали хімічні опіки

47-річного жителя області обвинувачують також в ухиленні від мобілізації.

На Хмельниччині чоловіка судитимуть за ухилення від мобілізації та напад на працівників територіального центру комплектування. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 47-річного місцевого жителя за фактами ухилення від призову на військову службу та заподіяння тілесних ушкоджень представникам РТЦК та СП у зв’язку із їх службовою діяльністю (ст. 336, ч. 2 ст. 350 КК України).

Встановлено, що чоловік перебував на військовому обліку, був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та не мав правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Однак, обвинувачений, достовірно знаючи, що має прибути за викликом для проведення призову за мобілізацією та відправлення у військову частину, без поважних причин не з’явився на вказану дату і час.

У червні 2025 року під час перевірки військово-облікових документів представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловік розпилив із газового балончика агресивну речовину їм в обличчя, спричинивши хімічні опіки. Після чого втік з місця події.

Він був оголошений у розшук, а в січні 2026 року його затримано правоохоронцями у селищі Ярмолинці.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

