ТЦК обеспечивают около 90% мобилизации личного состава — Сырский

Еще ориентировочно 10 процентов личного состава рекрутируются, — сообщил Главнокомандующий ВСУ Сырский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что около 90% мобилизации личного состава осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

«Это обеспечивает стабильное пополнение сил обороны», — отметил он во время брифинга с представителями медиа в четверг.

По словам Сырского, еще примерно 10% личного состава привлекаются из-за рекрутинга.

Главком подчеркнул важность качественной боевой подготовки для повышения эффективности военных подразделений и сохранения жизни военнослужащих. Он также напомнил, что в настоящее время действует шестая редакция программы подготовки, согласно которой обучение увеличено до 51 суток с возможностью дополнительного адаптационного периода до 14 дней — в зависимости от обстоятельств.

