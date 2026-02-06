ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу — Сирський

Ще орієнтовно 10 відсотків особового складу рекрутуються, — повідомив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що близько 90% мобілізації особового складу здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

«Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони», — зазначив він під час брифінгу з представниками медіа у четвер.

За словами Сирського, ще приблизно 10% особового складу залучаються через рекрутинг.

Окремо Головком підкреслив важливість якісної бойової підготовки для підвищення ефективності військових підрозділів і збереження життя військовослужбовців. Він також нагадав, що наразі діє шоста редакція програми підготовки, за якою навчання збільшено до 51 доби з можливістю додаткового адаптаційного періоду до 14 днів — залежно від обставин.

