ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу — Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що близько 90% мобілізації особового складу здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
«Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони», — зазначив він під час брифінгу з представниками медіа у четвер.
За словами Сирського, ще приблизно 10% особового складу залучаються через рекрутинг.
Окремо Головком підкреслив важливість якісної бойової підготовки для підвищення ефективності військових підрозділів і збереження життя військовослужбовців. Він також нагадав, що наразі діє шоста редакція програми підготовки, за якою навчання збільшено до 51 доби з можливістю додаткового адаптаційного періоду до 14 днів — залежно від обставин.
