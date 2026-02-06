Конкурс по определению инвестора для терминалов порта Черноморск — продлены сроки подачи заявок

Комиссия также обновила инструкцию для претендентов.

Фото: investigator.org.ua

Конкурсная комиссия, которая будет определять инвестора публично-частного партнерства для двух терминалов порта Черноморск, одобрила изменения в Инструкцию для претендентов и Перечень мониторинговых мероприятий, которые впоследствии были утверждены концедентом. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

«В связи с обновлением конкурсной документации были продлены сроки на этапе предварительного отбора претендентов. В частности, срок подачи заявок составляет 45 дней с даты публикации обновленной инструкции для претендентов. Соответственно, конечной датой подачи заявок является 22 марта 2026 года», — говорится в заявлении.

Также продлен срок подачи пакета документов для проведения мониторинга — он составляет 75 дней с даты публикации объявления о проведении конкурентного диалога. Конечная дата подачи документов для мониторинга — 4 марта 2026 года.

