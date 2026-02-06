Конкурс з визначення інвестора для терміналів порту Чорноморськ — продовжено строки подання заявок

Комісія також оновила інструкцію для претендентів.

Конкурсна комісія, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ, схвалила зміни до Інструкції для претендентів та Переліку моніторингових заходів, які були надалі затверджені концесієдавцем. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

«У зв’язку з оновленням конкурсної документації були продовжені строки на етапі попереднього відбору претендентів. Зокрема, строк подання заявок становить 45 днів з дати публікації оновленої інструкції для претендентів. Відповідно, кінцевою датою подання заявок є 22 березня 2026 року», - йдеться у заяві.

Також продовжено строк подання пакета документів для проведення моніторингу — він становить 75 днів з дати публікації оголошення про проведення конкурентного діалогу. Кінцева дата подання документів для моніторингу — 4 березня 2026 року.

