  1. В Україні

Конкурс з визначення інвестора для терміналів порту Чорноморськ — продовжено строки подання заявок

22:54, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія також оновила інструкцію для претендентів.
Конкурс з визначення інвестора для терміналів порту Чорноморськ — продовжено строки подання заявок
Фото: investigator.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конкурсна комісія, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ, схвалила зміни до Інструкції для претендентів та Переліку моніторингових заходів, які були надалі затверджені концесієдавцем. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«У зв’язку з оновленням конкурсної документації були продовжені строки на етапі попереднього відбору претендентів. Зокрема, строк подання заявок становить 45 днів з дати публікації оновленої інструкції для претендентів. Відповідно, кінцевою датою подання заявок є 22 березня 2026 року», - йдеться у заяві.

Також продовжено строк подання пакета документів для проведення моніторингу — він становить 75 днів з дати публікації оголошення про проведення конкурентного діалогу. Кінцева дата подання документів для моніторингу — 4 березня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування.

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]