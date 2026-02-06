Суд отказал в переводе на амбулаторное лечение мужчине, который убил 3-летнюю дочь

Суд в Днепре отказал в переводе на амбулаторное лечение мужчины, убившего свою 3-летнюю дочь.

Чечеловский районный суд Днепра поддержал позицию прокуратуры и отказал в переводе на амбулаторное лечение мужчины, который жестоко убил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Суд согласился с аргументами Днепропетровской областной прокуратуры и оставил мужчину на принудительном лечении в психиатрическом учреждении под усиленным надзором.

Мужчину признали невменяемым по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью). Он находится на принудительном лечении уже пять лет, и на протяжении этого времени медики каждые полгода подтверждали, что он остается опасным для себя и окружающих.

В январе 2026 года медицинское учреждение обратилось в суд с ходатайством о переводе пациента на амбулаторное лечение, ссылаясь на якобы улучшение его состояния. Прокуратура возразила, указав на противоречия в медицинских выводах и наличие рисков для общественной безопасности.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в Донецкой области: мужчина нанес своей дочери 13 ножевых ранений, объясняя свои действия бредовыми представлениями. Решением от 4 февраля 2026 года суд оставил принудительные меры медицинского характера без изменений.

