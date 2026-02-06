Суд відмовив у переведенні на амбулаторне лікування чоловіка, який убив 3-річну доньку

Суд у Дніпрі відмовив у переведенні на амбулаторне лікування чоловіка, який убив свою 3-річну доньку.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Чечелівський районний суд Дніпра підтримав позицію прокуратури та відмовив у переведенні на амбулаторне лікування чоловіка, який жорстоко вбив свою трирічну доньку. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд погодився з аргументами Дніпропетровської обласної прокуратури і залишив чоловіка на примусовому лікуванні у психіатричному закладі під посиленим наглядом.

Чоловіка визнано неосудним за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю). Він перебуває на примусовому лікуванні вже п’ять років, і протягом цього часу медики кожні пів року підтверджували, що він залишається небезпечним для себе та оточення.

У січні 2026 року медичний заклад звернувся до суду з клопотанням про переведення пацієнта на амбулаторне лікування, посилаючись на нібито покращення його стану. Прокуратура заперечила, вказавши на суперечності у медичних висновках та наявні ризики для суспільної безпеки.

Трагедія сталася у листопаді 2020 року на Донеччині: чоловік завдав своїй доньці 13 ножових поранень, пояснюючи дії маревними уявленнями. Рішенням від 4 лютого 2026 року суд залишив примусові заходи медичного характеру без змін.

