Как не ошибиться с переводом при оплате товара: НБУ советует банкам изменить наименования
Национальный банк Украины рекомендует поставщикам платежных услуг использовать в собственных платежных приложениях единые наименования для платежных операций кредитного перевода и мгновенного кредитного перевода. Об этом информирует НБУ.
Рекомендации разработаны по результатам совместной проработки с участниками рынка платежных услуг.
Их цель — упростить взаимодействие между плательщиками и получателями средств. В частности, при приобретении товаров и услуг единые наименования платежных операций помогут покупателям и продавцам легче и быстрее договориться о необходимом способе оплаты. Покупатели будут инициировать именно ту платежную операцию, которая необходима продавцу в соответствии с его бизнес-моделями.
Таким образом, внедрение единых наименований позволит сформировать однозначное и единое понимание у украинских пользователей, о какой именно платежной операции идет речь, на этапах согласования способа оплаты, инициирования в платежном приложении и после ее завершения. В то же время поставщикам платежных услуг по обслуживанию счетов будет проще предлагать своим клиентам услуги, связанные с кредитным переводом и мгновенным кредитным переводом.
Итак, Национальный банк рекомендует использовать такие наименования:
- для обычного кредитного перевода средств — «перевод на IBAN» или «платеж на IBAN»;
- для мгновенного кредитного перевода — «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN»;
- для отдельного меню или раздела платежного приложения, в котором инициируются такие платежные операции, — «Переводы».
Национальный банк советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать перечисленные единые наименования:
- в меню платежных приложений;
- при инициировании платежной операции и при предоставлении согласия плательщика на ее выполнение;
- в выписках / отчетах / истории / квитанциях о платежных операциях;
- при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.
В то же время каждый банк или платежное учреждение могут самостоятельно решать, как именно будет выглядеть интерфейс их приложений и где будут размещены соответствующие разделы.
С учетом ценности для плательщика скорости зачисления средств получателю (продавцу) при осуществлении мгновенного кредитного перевода поставщик платежных услуг должен обеспечить плательщику возможность легко находить и четко выбирать опцию «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN» в платежном приложении среди других платежных операций.
