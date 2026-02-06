  1. В Украине

Как не ошибиться с переводом при оплате товара: НБУ советует банкам изменить наименования

16:35, 6 февраля 2026
Банкам рекомендуют использовать одинаковые наименования для обычных и мгновенных переводов в приложениях.
Национальный банк Украины рекомендует поставщикам платежных услуг использовать в собственных платежных приложениях единые наименования для платежных операций кредитного перевода и мгновенного кредитного перевода. Об этом информирует НБУ.

Рекомендации разработаны по результатам совместной проработки с участниками рынка платежных услуг.

Их цель — упростить взаимодействие между плательщиками и получателями средств. В частности, при приобретении товаров и услуг единые наименования платежных операций помогут покупателям и продавцам легче и быстрее договориться о необходимом способе оплаты. Покупатели будут инициировать именно ту платежную операцию, которая необходима продавцу в соответствии с его бизнес-моделями.

Таким образом, внедрение единых наименований позволит сформировать однозначное и единое понимание у украинских пользователей, о какой именно платежной операции идет речь, на этапах согласования способа оплаты, инициирования в платежном приложении и после ее завершения. В то же время поставщикам платежных услуг по обслуживанию счетов будет проще предлагать своим клиентам услуги, связанные с кредитным переводом и мгновенным кредитным переводом.

Итак, Национальный банк рекомендует использовать такие наименования:

  • для обычного кредитного перевода средств — «перевод на IBAN» или «платеж на IBAN»;
  • для мгновенного кредитного перевода — «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN»;
  • для отдельного меню или раздела платежного приложения, в котором инициируются такие платежные операции, — «Переводы».

Национальный банк советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать перечисленные единые наименования:

  • в меню платежных приложений;
  • при инициировании платежной операции и при предоставлении согласия плательщика на ее выполнение;
  • в выписках / отчетах / истории / квитанциях о платежных операциях;
  • при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.

В то же время каждый банк или платежное учреждение могут самостоятельно решать, как именно будет выглядеть интерфейс их приложений и где будут размещены соответствующие разделы.

С учетом ценности для плательщика скорости зачисления средств получателю (продавцу) при осуществлении мгновенного кредитного перевода поставщик платежных услуг должен обеспечить плательщику возможность легко находить и четко выбирать опцию «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN» в платежном приложении среди других платежных операций.

НБУ Нацбанк банк

