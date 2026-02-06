Як не помилитися з переказом при оплаті товару: НБУ радить банкам змінити назви

Банкам рекомендують використовувати однакові назви для звичайних і миттєвих переказів у застосунках.

Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви для платіжних операцій кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Про це інформує НБУ.

Рекомендації розроблені за результатами спільного опрацювання з учасниками ринку платіжних послуг.

Їхня мета — спростити взаємодію між платниками та отримувачами коштів. Зокрема, під час придбання товарів та послуг єдині назви платіжних операцій допоможуть покупцям та продавцям легше та швидше домовитися про потрібний спосіб оплати. Покупці ініціюватимуть саме ту платіжну операцію, яка необхідна продавцю відповідно до його бізнес-моделей.

Тож впровадження єдиних назв дасть змогу сформувати однозначне та єдине розуміння в українських користувачів, про яку саме платіжну операцію йдеться, на етапах узгодження способу оплати, ініціювання в платіжному застосунку та після її завершення. Водночас надавачам платіжних послуг з обслуговування рахунку буде простіше пропонувати своїм клієнтам послуги, пов’язані з кредитовим переказом та миттєвим кредитовим переказом.

Отже, Національний банк рекомендує використовувати такі назви:

для звичайного кредитового переказу коштів — «переказ на IBAN» або «платіж на IBAN»;

для миттєвого кредитового переказу — «миттєвий переказ на IBAN» або «миттєвий платіж на IBAN»;

для окремого меню або розділу платіжного застосунку, у якому ініціюються такі платіжні операції, — «Перекази».

Національний банк радить надавачам платіжних послуг використовувати та відображати перелічені єдині назви:

у меню платіжних застосунків;

під час ініціювання платіжної операції та під час надання згоди платника на її виконання ;

у виписках / звітах / історії / квитанціях про платіжні операції;

під час інформування отримувача (продавця) про надходження коштів.

Водночас кожен банк або платіжна установа можуть самостійно вирішувати, як саме виглядатиме інтерфейс їхніх застосунків та де будуть розміщені відповідні розділи.

З урахуванням цінності для платника швидкості зарахування коштів отримувачу (продавцю) під час здійснення миттєвого кредитового переказу надавач платіжних послуг повинен забезпечити платнику можливість легко знаходити та чітко обирати опцію «миттєвий переказ на IBAN» або «миттєвий платіж на IBAN» у платіжному застосунку серед інших платіжних операцій.

