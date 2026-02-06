В Одессе правоохранители брали от 2 тысяч долларов за недоставление водителей в ТЦК — ГБР

Во время патрулирования фигуранты останавливали автомобили и требовали деньги за «решение вопроса».

В Одессе разоблачили двух правоохранителей, которые наладили схему получения неправомерной выгоды с военнообязанных граждан. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, двое правоохранителей во время патрулирования останавливали автомобили, владельцы которых подлежали мобилизации, и требовали деньги за недоставление их в один из ТЦК и СП Одессы. За свои услуги брали от 2 тысяч долларов, в зависимости от «возможностей» военнообязанного.

Сотрудники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к сделке.

